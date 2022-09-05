Sakarya'da karşı şeride geçerek kamyona çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra kamyona çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.K. yönetimindeki 54 TV 457 plakalı panelvan, Hendek Organize Sanayi Bölgesi girişinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aştı.

Karşı şeride geçtikten sonra 54 ZV 790 plakalı kamyona çarparak durabilen panelvanın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce panelvandan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Panelvanın refüjü aşıp karşı şeride geçmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

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