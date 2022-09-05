Sakarya'da yapım aşamasındaki Güneş Enerji Santrali'nin panelleri montajlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde, güneş panellerinin montajlanması aşamasına geçildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde 55 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen santralde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin, santralde devam eden çalışmaları yerinde incelediği ve SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, güneş panellerinin yerleştirileceği sehpaların kurulumunu tamamladıklarını ve 14 bin güneş panelinin ilk kısmının şehre ulaştığını bildirdi.

Montajlama işlemine başladıklarını ifade eden Yüce, "Sakarya'nın yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir soluk olacak. 55 bin metrekarelik alanda bölgenin en büyük güneşten enerji üretecek tesisini kuruyoruz. Kurulu gücü 5 megawatt olacak santral ile yıllık 4 bin hanenin tüketimine denk enerji üreteceğiz. Güneş panellerinin yerleştirileceği sehpaların montajını tamamladık. Panelleri yerleştirmeye kısa süre içerisinde başlıyoruz. Ardından gerekli bağlantıları yapacak ve üretime geçeceğiz. Öz kaynaklarımızla şehrimize kazandırdığımız bu özel yatırım inşallah kısa süre sonra devreye girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, her alanda üretim kültürünü tesis etmek için önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Sakarya'da ülkenin milli enerji politikalarına katkı sunmak için gayretle çalıştıklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"HES'lerle Katı Atık Tesisimizle elektrik üretiminin yanında şimdi de güneş enerjisinden üretimi de başlatıyoruz. Hamdolsun ülkemizin iklim koşulları, şehrimizin coğrafi konumu da bu üretimlerde bize avantaj sağlıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimiyle de tasarruf sağlıyoruz ve şehrimize yatırım yapmak için yeni kaynaklar oluşturmuş oluyoruz. Bu güzel gelişmeyi hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum."





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