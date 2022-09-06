Ferizli'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Ferizli Şubesince kaymakamlıkta düzenlenen programa katılan Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Balcı, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, herkesi destek olmaya çağırdı.

Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da düzenledikleri kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

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