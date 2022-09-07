Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, T.Y, O.D. ve I.T’ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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