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Sakarya Büyükşehir, Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda gözünü zirveye dikti

AA

Sakarya Büyükşehir, Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda gözünü zirveye dikti


SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk sezonunda şampiyonluk hedefliyor.

Yaklaşık 2 aydır yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve katıldığı iki özel turnuvada kupayı havaya kaldıran Sakarya ekibi, ligin başlamasını iple çekiyor.

Sakarya ekibi, ligin ilk haftasında 13 Eylül Salı günü sahasında Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, 30 branşta 5 bin sporcuyla mücadele verdiklerini, müsabakalarda ciddi başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Hentbol takımının yeni sezon hazırlıklarını tamamladığını bildiren Yüce, "İlk maçımız Beykoz Belediyesi ile olacak. Beykoz'la dostluk, kardeşlik olmasını istiyoruz. Tabi başarının da Sakarya'nın olmasını istiyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hentbol takımında Süper Lig'de bu sene şampiyon olmaya ant içtik. Sporcularımızla, hocamızla karar verdik, onlar da kolları sıvadılar. İnşallah takımımızı şampiyon yapacağımız günü iple çekiyoruz. Sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.


- Takım menajeri Albayrak: "Hedefimiz, şampiyonluk"


Takım menajeri Burçin Albayrak da güzel ekip olduklarını, 15 Temmuz'da başlayan sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni eden Albayrak, şöyle devam etti:

"İlk maçımızda hedefimiz galibiyet. İddialı ekibimiz var, hiçbir maç oynamadan kazanılmaz ama hedefi koyduk. O yönde çalışmalara devam ediyoruz. Bu sene hedeflerimiz yüksek çünkü iyi, rotasyonlu takımımız, iyi teknik ekibimiz var. Yönetimimiz her türlü desteği sağladı. Bize sadece oynayıp maçları kazanmak kalıyor. Hedefimiz, şampiyonluk. Maçlar sahada tek tek kazanıldıktan sonra başarı elde ediliyor. Bütün hazırlıklarımızı yaptık, ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."


- Başantrenör Işık: "Sakarya'yı, Avrupa'da temsil etmek istiyoruz"


Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık ise lige hazır olduklarını, ilk maçı heyecanla beklediklerini kaydetti.

Yeni sezonda bütün takımlara başarı dileyen Işık, "Öncelikli hedefimiz, Sakarya'yı en iyi şekilde temsil edebilmek. İki aşamalı hedef koyduk. Birincisi, ilk 4 içerisinde yer alıp Avrupa kupalarına katılıp, şehri Avrupa'da temsil etmek. İkinci hedefimiz de şampiyonluk ipini göğüsleyip, buraya şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sakatlık olmadan güzel sezon temenni eden takım kaptanı Ramazan Döne de Sakarya'ya kupa getirmek istediklerini söyledi.

Transferlerin ve hazırlıkların ona göre yapıldığını anlatan Döne, "Yolumuz uzun, inşallah yolun sonu kupa olur. Hedefimiz şampiyonluk ama sahaya çıkmadan, oynanmadan maç kazanılmıyor. Bu sene inandık, inşallah sezon sonunda da güzel şekilde bitiririz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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