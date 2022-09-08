Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ekinli Mahallesi'nde İ.O. ve Ö.N'nin esrar elde etmek için yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
Narkotik köpeğiyle adreste yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.