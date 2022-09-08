Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Kaynarca ilçesine 120 milyon liralık altyapı yatırımı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği 120 milyon liralık atık su arıtma tesisi ve yeni kanalizasyon hattı projesini tanıttı.

Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 bin metrekarelik alandaki tesisle entegre olacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattını 18 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirdiklerini belirtti.

Yüce, tesisin günde 3 bin metreküp atık su arıtabilecek kapasiteye ve son teknoloji arıtma sistemlerine sahip olacağını anlatarak, "Kaynarca'da 39 ayda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 9 milyon 42 bin lira yatırım yaptık. 31 kilometreye tekabül eden 30 bin 864 ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Kaynarca Belediyesi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile 9 milyon lira karşılığında 20 bin 260 ton asfalt ile ilçe belediyemizin sorumluluğunda olan 16 kilometre yolun üstyapısını da yeni yüzüne kavuşturduk." dedi.

İlçede yağmur suyu altyapısını 2,3 kilometrelik yeni çalışmayla güçlendirdiklerini ve içme suyu ve yağmur suyu hatları için 8 milyon 451 bin lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda ihtiyaç duyulması halinde tesisimizin kapasitesini artıracağız. Bölgenin atık sularını tesisimizde arıtarak doğaya yeniden deşarj edeceğiz. Kaynarca'mız için önemli olan bu yatırımımızın toplam maliyeti 120 milyon liradır. Kaynarca'da doğayı ve çevreyi koruma altına alacağımız dev altyapı yatırımının şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü Ferit Yüksel de projenin yapılmasında emeği geçen Yüce ve ekibine teşekkür ederek, "Şehirlerin ve ilçelerin sorunlarını giderecek altyapı projeleri çok önemli işlerdir. Biz de talepleri karşılamak için gerekli tüm işlemlerin en hızlı yapılmasına gayret gösterdik. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve bölgeye faydalı bir proje olur." şeklinde konuştu.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli de bu çalışmanın ilçe için büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, projelerin devam ederek çeşitli alanları kapsayacağına inandığını dile getirdi.

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesi ve SASKİ bürokratları ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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