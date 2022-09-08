Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'daki belediye başkanlarının katıldığı aylık istişare ve değerlendirme toplantısı, Söğütlü'de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in katılımıyla yapılan toplantıda, kentin gündemine dair konular ile ilçelere yönelik yatırımlar ele alındı.

Yüce, her ay farklı ilçede toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, ev sahipliğinden ötürü Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e teşekkür etti.



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