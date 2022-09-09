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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

AA

Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Yasin." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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