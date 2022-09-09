Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Manisa FK forması giyen Yasin Pehlivan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Yasin." ifadelerine yer verildi.





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