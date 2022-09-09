SESOB Başkanlar Kurulu toplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan, her yıl oda başkanlarıyla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar hakkında görüş alışverişine önem verdiklerini aktaran Alişan, Ahilik Haftası'yla ilgili hazırlanan program hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yanı sıra Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.