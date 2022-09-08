Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Madenler Mahallesi'nde belirlenen adreslere yapılanı operasyonda gözaltına alınan N.B, N.B. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.



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