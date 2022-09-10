Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

AA

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor

SAKARYA (AA) - Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, birinci etap yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen yarışlar kapsamında 14 ilden gelen 30 araç ve 60 sporcu, Adapazarı ilçesi Kömürlük mevkisindeki orman parkurunda start aldı.

Yaklaşık 11 kilometrelik parkurda 4 tur atacak sürücüler, zamana karşı mücadele ediyor.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, basın mensuplarına, sürücüler için zorlu bir parkur hazırladıklarını belirterek, "Çok iddialıyız, sezonun en zorlu parkuru sürücüleri bekliyor. Şu anda memnunlar, dünkü antrenman turlarında etabı çok beğendiklerini söylediler. Hem zorluk hem zevki var." ifadelerini kullandı.

Sakarya olarak şampiyonada iddialı olduklarını söyleyen Bakan, şehrin 6 araçla mücadele ettiğini dile getirdi.

Bakan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye'deki en büyük otomobil sporları tesisinin kentte 260 dönümlük arazide yapıldığına işaret ederek, 11 farklı branşta organizasyonun yapılabileceği tesisin kente değer katacağını kaydetti.

Tüm vatandaşları yarın yapılacak seyirci etabına davet eden Bakan, "Sadece off-road değil, otomobil ve motor sporlarının her branşında iddialıydık, iddialı olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yarışlar, yarın seyirci etabıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söğütlü'de bariyere çarpan fındık yüklü kamyonet devrildi
YEREL HABERLER Söğütlü'de bariyere çarpan fındık yüklü kamyonet ...
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaretler
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaretler
Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması ...
Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
YEREL HABERLER Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da ...
Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB ...
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Doğuş'a ziyaret
YEREL HABERLER AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet ...
SESOB Başkanlar Kurulu toplandı
YEREL HABERLER SESOB Başkanlar Kurulu toplandı
Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı
YEREL HABERLER Belediye başkanları toplantısı Söğütlü'de yapıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Kaynarca ilçesine 120 milyon liralık altyapı yatırımı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Kaynarca ilçesine ...
Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle kendini yaraladı
YEREL HABERLER Kaynarca'da önüne çıkan yılandan korkan genç tüfekle ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen ...
Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla askeri silah ve teçhizatlar sergisi açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla ...
70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER 70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede (2)
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede (2)
Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sakarya'da havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi ...
Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede
Sakarya Büyükşehir, Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda gözünü zirveye dikti
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir, Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.