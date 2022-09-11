Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

AA

Sakarya'da Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" sona erdi.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda, yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergiledi.

Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyonda kurulan alandaki stantları yurt içi ve yurt dışından 35 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, AA muhabirine, fuarın güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Organizasyonun yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri memnun ettiğini dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre fuar alanımızı biraz büyüttük tabii ki firma sayısı da arttı. 200’ün üzerinde stant açıldı. Yelpazemizi genişleterek bu yıl da hizmet vermeye başladık. 60 bin metrekare alanındaki fuarımızı yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti. Genel olarak memnuniyet söz konusu, önümüzdeki yıl eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl fuarımızı daha da büyütmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Sakarya Büyükşehir Beldiyespor Hentbol Takımı tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Beldiyespor Hentbol Takımı ...
Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası, Sakarya'da ...
Söğütlü'de bariyere çarpan fındık yüklü kamyonet devrildi
YEREL HABERLER Söğütlü'de bariyere çarpan fındık yüklü kamyonet ...
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaretler
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan ziyaretler
Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'daki FETÖ davasında 34 sanığın yargılanması ...
Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da başladı
YEREL HABERLER Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da ...
Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Kaynarca Belediye Başkanı Kefli, muhtarlara KAMOSB ...
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet Müdürü Doğuş'a ziyaret
YEREL HABERLER AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Emniyet ...
SESOB Başkanlar Kurulu toplandı
YEREL HABERLER SESOB Başkanlar Kurulu toplandı
Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile anlaştı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.