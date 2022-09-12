Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesinde 3 bin metrelik yeni içme suyu hattı inşa edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eskiyayla Mahallesi'nde başlatılan proje kapsamında bölgeye kazandırılacak hatla, vatandaşlar uzun yıllar boyunca içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) yapılacak yeni hat, aynı zamanda her geçen gün nüfusu artan mahallenin gelecek nüfus potansiyeline de hizmet edebilecek.

Sağlam altyapı sayesinde kayıp ve kaçağa da müsaade edilmeyecek projede çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulacak.

- Akyazı'da doğa turizmi geliştirilecek

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Acelle ve Sultanpınar yaylalarında düzenlenen doğa turuna katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akyazılı doğaseverlerin yaylaları gezdiği tura katılan Soykan, burada vatandaşlarla sohbet etti.



Akyazı'nın doğa turizmi konusunda büyük potansiyeli olduğunu aktaran Soykan, "İlçemizin turizm alanında da gelişmesi için çalışıyor ve projeler üretiyoruz. İçerisinde yürüyüş, kamp, karavan parkı bulunan Güzlek Mesire Alanı projemiz bunun örneklerinden biri. İlçemize yerli ve yabancı turistleri çekecek birçok projeyi daha önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Biz de ilçemizde doğa turizmini yeni projelerimizle geliştireceğiz." bilgisini verdi.

- Büyükşehir sporcusundan Balkan Kürek Şampiyonası'nda gümüş madalya

Bosna Hersek'te 10-12 Eylül'de düzenlenen 2022 Gençler ve Yıldızlar Balkan Kürek Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nisan İpar ve arkadaşları, gümüş madalya kazandı.

Visegrad'da düzenlenen organizasyonda yıldız kadınlar kategorisinde dört çiftede kürek çeken Derensu Kutluata, Sıla Ergül, Damla Sungunapa ve Nisan İpar, ikincilik elde etti.



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