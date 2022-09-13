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Kılıçdaroğlu, havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu

AA

Kılıçdaroğlu, havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu

SAKARYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikası patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe'nin Akyazı ilçesindeki evine gelen Kılıçdaroğlu, ailelerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Avukatların çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Milletvekili arkadaşlarımızı olaydan hemen sonra görevlendirdik çünkü kişi adalet bekliyorsa ve kendisini güçlüler karşısında güçsüz hissediyorsa birilerinin ona destek vermesi lazım, adalet için bu şarttır." dedi.

Kılıçdaroğlu, patlamanın ardından düzenlenen yemekli toplantıyı eleştirerek "Bunun takipçisi olmak hepimizin görevi. Benim de insan olarak görevim. Bunu yapmak zorundayız. Bu acıyı telafi etmek zorundayız. Sizlerden özür dilemeleri, sizlerle oturup helalleşmeleri lazım. Böyle bir şey olmaz. Bütün bunlar yokmuş gibi davranılması, konuşulması doğru bir şey değildir." diye konuştu.

Kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şundan emin olmanızı isterim; adalet yerini buluncaya kadar bu mücadeleyi takip edeceğiz elimizden geldiği kadar. Sizin mahkeme sonrası feryatlarınızı duyduğum an emin olun içim parçalandı. Zulmün hakim olduğu yerde adalet olmaz. Bu zulmü bitirmemiz lazım. Bunu yapacağız, zulmü de bitireceğiz, bu ülkeye adalet de gelecek, hoşgörü de gelecek. Emin olun toplum olarak bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kadar çok kamplaştık ki ayrıştık ki birbirimizi düşman olarak görmeye başladık. Bu memleket hepimizin memleketi, vatan hepimizin vatanı, bayrak hepimizin bayrağı."

Kılıçdaroğlu, adaletin yerini bulacağını dile getirerek "Bu devletin yetkilileri, gelip sizin sofranıza oturup sizden helallik istemek zorundalar çünkü devleti yönetenlerin kendilerine düşen görevi yapması lazım, vatandaşa karşı görevini yapması lazım." dedi .

Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz da "adalet yerini bulana kadar" mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyarette, CHP Grup başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve milletvekilleri de yer aldı.

- Sakarya Yerel Kültür Derneği ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı İbrahim Şahin ve üyelerle buluştu. Şahin, ziyarette Kılıçdaroğlu'na derneğin simgesi olan, Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının rengini içeren kefiye (atkı) takdim etti.

Kılıçdaroğlu, kültürün insanları kaynaştırdığını, dostlukları pekiştirdiğini söyledi. Kültürü yaşatmanın, unutturmamanın son derece değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir toplumun zenginliği, kültürünün zenginliğiyle paraleldir. Kültürü zenginse o toplum zaten zengindir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyanın pek çok ülkesine nazaran çok zengin bir kültüre sahip bir devlettir. Biz zenginliğimizi; barış, huzur, kucaklaşma için kullanmak zorundayız." diye konuştu

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her bölgesinde olağanüstü bir zenginlik olduğuna dikkati çekerek "Bu olağanüstü zenginliği unutturmamak zorundayız. Kendi kültürümüzü yaşattığımız zaman, çocuklarımıza o kültürü öğrettiğimiz zaman o kültür Türkiye'nin zenginliği olarak yazılacaktır." dedi.

Kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyasetin doğru olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstermek bizim temel görevimiz olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ardından yöresel lezzet "dartılı keşkek" kazanını karıştıran Kılıçdaroğlu, daha sonra dernek üyeleriyle 6 beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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