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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Sapanca'da okul ziyaretlerinde bulundu

AA

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, Sapanca'da okul ziyaretlerinde bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlköğretim Haftası dolayısıyla Sapanca ilçesinde okulları ziyaret etti.

Sapanca Gazipaşa İlkokulu, Bilgin Özkaynak İlk ve Ortaokulu ile Sapanca Anadolu Lisesini ziyaret eden Savaşçı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Savaşçı, Sapanca Bilgin Özkaynak İlk ve Ortaokulunda veli toplantısına da katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının yanında bu yıl ilk kez yardımcı kaynakların da öğrencilere gönderildiğini belirtti.

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine katkıda bulunduklarını aktaran Savaşçı, "Nehir Projesi", "BilimSakarya", "SporSakarya", "SanatSakarya", "ÖnceOkulÖncesi", "KendineAyna" gibi projelerin yeni dönemde de faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi.

Savaşçı, çocuklarda eğitimin temelinin ailede atıldığını, okulların da bu sağlam temel üzerine diğer bilgileri inşa ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim süreçlerinin başarıya ulaşabilmesi için önemli olan okul-aile iş birliğinin sağlanabilmesidir. Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu Okula Uyum Eğitimi Programı rehberliğinde okullarımızda çocuk-aile-okul iş birliğini güçlendirecek etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklarımızın hayat yolculuğunu sizlerle birlikte güzelleştirmek için gayret içinde olacağız. 2022-2023 eğitim öğretim yılının geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve diğer eğitim paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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