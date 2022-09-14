Kaynarca'da İlköğretim Haftası kutlandı

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SAKARYA (AA) - Kaynarca'da İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi ve öğretmenler, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Harbi, törenin ardından tebrikleri kabul etti.

Hafta kapsamında ilçe genelindeki okullarda da çeşitli etkinlikler düzenlendi.



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