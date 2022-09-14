Sakarya'da devrilen motosikletteki iki genç hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi.

Karasu-Kocaali yolunda seyreden Kadir Keskin (17) idaresindeki 54 AGK 863 plakalı motosiklet, Kuyumcullu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen motosikletin sürücüsü ile araçtaki Umut Baltaoğlu (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan gençlerden Keskin, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetti, yoğun bakıma alınan arkadaşı Baltaoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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