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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynarca'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Kaynarca'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaynarca-Adapazarı yolu Sanayi Sitesi girişinde B.K idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki tavuk yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki E.Ö. yaralandı.

Ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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