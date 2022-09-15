Kocaali'ye 300 sosyal konut yapılacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında 300 konut yapılacak.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, Kocaali Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle, Melen Barajı kapsamında yerleşim alanları kamulaştırılan ve mutlak koruma bandında kalan vatandaşlar için Caferiye-Ortaköy Konutları projesinin 1'inci etabının tamamlandığını bildirdi.

Yapımı süren ve 6 ay sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 2'nci etaba ek olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Caferiye-Ortaköy evlerine 300 yeni konut daha ilave edildiğini belirten Acar, şunları söyledi:



"Halihazırda devam eden 2'nci etapta 408, yeni yapılacak olan 3'üncü etapta ise 300 yeni konut tamamlanmış olacak. Bu vesileyle hemşehrilerimize, hak sahiplerine ve Kocaali'mize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.