Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1,5 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda Karaçalılık Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1,5 kilogram kubar esrar, 2 dijital hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve "kelebek" bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.A. ve 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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