Sakarya'da çatıdan düşen işçi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Gebeş Mahallesi'nde bir işletmede çatı işi yapan M.B. (45), inmek istediği sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan M.B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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