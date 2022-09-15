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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bolu'da itfaiye binasının açılışına katıldı:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bolu'da itfaiye binasının açılışına katıldı:

BOLU (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah 13. cumhurbaşkanı bizim gösterdiğimiz aday olacak, ben ona inanıyorum." dedi.

Akşener, Bolu Belediyesince Paşaköy Mahallesi'nde yapılan yeni itfaiye binasının açılış törenindeki konuşmasında, Millet İttifakı'nın seçilmiş belediye başkanlarının yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.

Hepsinin çok önemli tavır ortaya koyduğunu belirten Akşener, "Çalmadılar, çaldırmadılar, israf etmediler. Dolayısıyla elde ettikleri her bir kuruşu da hem somut hizmete hem de kaybolan sosyal devlet olma anlayışının yanına sosyal belediyeciliği koydular." diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde Bolu'da olduğu gibi soğuk geçen kışta ısınma parasını veren, gıda yardımı yapan, vatandaşlara dokunarak sosyal belediyeciliği uygulayan yöneticilere teşekkür eden Akşener, israftan arttırılan her şeyin halka harcandığını anlattı.

"İnşallah 13. cumhurbaşkanı bizim gösterdiğimiz aday olacak, ben ona inanıyorum." diyen Akşener, hem seçilen cumhurbaşkanının hem de ortaya çıkan iktidarın, belediyelerde ortaya konulan o iradeyi, çalışmayı, sadeliği ve sosyal devlet olma anlayışını devam ettireceğini kaydetti.

Akşener, Meclis Başkanvekili olduğu dönemde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katip üye olduğunu aktararak, "Birlikte çalıştık uzunca bir zaman. Dolayısıyla Bolu için çarpan kalbini bilirim, Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti; dedi ki 'Meral abla, masada benim adımı unutma.' Şimdi herkesi komaya sokayım; unutmayacağım. İkinci önemli mesajı; Nureddin Nebati meselesi. Diyor ki 'Gözünde ışıltı olan abiden çok daha iyi ekonomi yönetirim.' Doğru mu anlamışım? Bunu da unutmayacağım Tanju başkan." diye konuştu.

Akşener, Özcan'ın sığınmacılarla ilgili konuyu gündeme getirmekte haklı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de bu durumu, bu rahatsızlığı duyurma konusunda pek çok ses çıkaran oldu ama en önemli sesi çıkaran siz oldunuz. Zaman zaman haksız saldırılara, eleştirilere uğradınız ama ben sizin insani yanınızı bilirim, dolayısıyla yapmak istediğinizi, nereye dikkati çekmek istediğinizi bilen biri olarak." ifadelerini kullandı.

Bütün siyasi partilerin sığınmacıların memleketlerine gönderilmeleriyle ilgili somut ve açık deklarasyonları olduğuna aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde sığınmacılara dair somut programımızı açıkladık. Adına 'Milli Göç Doktrini' dediğimiz, 3 yıl içerisinde Türkiye'deki bütün sığınmacıların memleketlerine gönderilmesini planlayan, bunun için Avrupa Birliği, Amerika, Rusya ve Esad dahil olmak üzere herkesin masaya oturduğu, bu yükü sadece Türkiye'nin çekmeyeceği planı, programı paylaştık. Sizlerin de geri bildirimleri olursa bunun güncellemeleri devam edecek."

Atatürk'ün sevdiğini ifade ettiği "Selanik" türküsü eşliğinde sürdürdüğü konuşması sırasında duygulanan Akşener, şunları kaydetti:

"Bizlere Rumelisi'nden Anadolu'suna bir ruhu bırakan, bu cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden, hiçbir vatandaşını ayırt etmeyen, zenginine fakirine bakan, fakirini kollayan, demokrasiyi hedef seçmiş o insana bu kadar hakaret edilirken, onunla bu kadar mücadele edilirken, ona bu kadar haksızlık edilirken zaman zaman kendime soruyorum; ey Meral Akşener, üzerine düşeni yerine getirebildin mi? Bazen söylüyorum, ey büyük insan Atatürk! Mustafa Kemal Paşa, bizleri affet. Ama söz olsun, sana yemin olsun, bu ülkenin insanlarını senin gibi bir arada, birbirine düşürmeden birlikte tutacağımıza söz veriyorum. Manevi huzurunda saygıyla sevgiyle hürmetle eğiliyorum. Allah böyle türküleri bir daha söyletmeyi Türk'e nasip etmesin diyorum."

- Özcan'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı talebi

Bolu Belediye Başkanı Özcan da belediye olarak ekonomilerini çok iyi yönettiklerini, sosyal yardımlar alanında da çok iyi işler yaptıklarını belirterek, yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemesi konusuna değinen Özcan, "Bu arada altılı masa olarak herhalde isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplum olarak bekliyoruz. Orada da şey olursa Bolu'da da bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var, milletvekilliğinden. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin Sayın Genel Başkanım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akşener ve Özcan, itfaiye elbisesi giyerek dualarla eşliğinde binanın açılış kurdelesini kesti.

Akşener, daha sonra Bolu Dağı'nda bir otelde partililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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