Karadeniz'den çıkarılan kum midyesi Avrupa ve Uzak Doğu'ya gönderiliyor

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SAKARYA (AA) - DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki balıkçıların yoğun emek vererek Karadeniz'den çıkardığı kum midyesi, İtalya üzerinden İspanya, Japonya, Norveç gibi ülkelere ulaşıyor.

Balıkçılar, halk arasında "cik cik" olarak bilinen kum midyesi toplamak için günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor.

Av sezonu öncesi kurulan eleklerle denizin dibi taranarak balıkçılar tarafından yoğun çabayla çıkarılan kum midyesi, teknelere boşaltılıyor. Belirlenen kriterlere göre ayrıştırılan kum midyesinden istenen seviyede olanlar çuvallara konuluyor, küçük olanlar yeniden denize bırakılıyor.

Yaklaşık 6 saat süren avın ardından limana getirilerek kontrolleri yapılan çuvallar, kamyonlara yüklenerek işlenmek üzere Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir'deki fabrikalara gönderiliyor.

Hava şartlarına bağlı olarak denize çıkılan zamanlarda, tekne başına günlük 10 ton avlanan kum midyesi, fabrikadaki işlemlerden sonra genellikle makarna ve salatalarda kullanılmak üzere konserve şeklinde İtalya ve bu ülke üzerinden İspanya, Japonya, Norveç gibi ülkelere gönderiliyor.

Kum midyesi avcılığının, denizlerde av sezonunun sona ereceği 15 Nisan 2023'e kadar devam edeceği bölgede Kocaali'deki balıkçılar tarafından toplanan 8 bin 500 ton kum midyesinin yurt dışına yollanması planlanıyor.

Çevre illerden balıkçıların Karadeniz'de yapacağı kum midyesi avcılığıyla bu miktarın 30 bin ton olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

- "Kum midyesi avcılığı bölgenin geçim kaynaklarından biri"

Melenağzı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bayram Ali Kaya, AA muhabirine, kum midyesi avcılığına 1 Eylül itibarıyla başladıklarını söyledi.

Kum midyesi avcılığının hava şartlarından etkilendiğini dile getiren Kaya, denizden tekne başına günlük 10 ton kum midyesi çıkarıldığını kaydetti.

Kaya, kum midyesi avcılığının bölgenin geçim kaynakları arasında yer aldığını belirterek, "Toplanan kum midyesinin tamamı ihraç ediliyor, iç pazarda tüketim yok. En önemli ihracat İtalya'ya yapılıyor" diye konuştu.

- "Gecemiz gündüzümüz yok ama işimizi severek yapıyoruz"

Kum midyesi avcılığı yapan Salih Özden Kaya da zorlu bir işle uğraştıklarını dile getirdi.

Kaya, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin verdiği koordinatlar doğrultusunda avcılık yaptıklarını belirterek, "Biz hayata erken başlıyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok ama işimizi severek yapıyoruz. İnsanlara hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.





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