Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç defnedildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Serkan Çavdar'ın (25) cenazesi toprağa verildi.

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Çavdar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Çavdar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

İYİ Parti Kaynarca Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen Çavdar'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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