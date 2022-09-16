Kıbrıs gazisi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Celal Gündoğdu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Gündoğdu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kaynarca ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Ferizli Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada cuma vakti kılınan namazın ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Değirmencik Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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