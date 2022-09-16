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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs gazisi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

Kıbrıs gazisi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Celal Gündoğdu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Gündoğdu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kaynarca ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Ferizli Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada cuma vakti kılınan namazın ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Değirmencik Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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