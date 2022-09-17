Sakarya'dan kısa kısa

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara her türlü ürünün birinci elden ulaştığı Bal54 satış ofislerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla salgın süreci öncesi başlatılan ücretsiz bal ve süt dağıtımı yeniden başladı.

Dağıtım sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yüce, her cuma ücretsiz bal ve süt dağıtımının süreceğini belirtti.



- Kaymakam Balcı ve Belediye Başkanı Gündoğdu üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

Ferizli Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli'de üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Kaymakamı Balcı, üniversiteye başlayan öğrencilere hayatlarının dönüm noktası olan bu süreçte, bir nebze de olsa katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, tüm öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Gündoğdu da öğrencilerle üniversite okurken edindiği tecrübeleri paylaştı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gündoğdu, "Bizim dönemimizde yurtlar sorunluydu. Şimdi internetli, banyolu, harika yemeklerin çıktığı mükemmel yurtlar mevcut. Bu bakımdan sizler çok şanslısınız. Devletimizden Allah razı olsun. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sürece başarı da gelecektir. Herhangi bir ihtiyacınızda, bir sorununuzda 24 saat telefonum açık, bana ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Balcı ve Gündoğdu'ya eğitime verdikleri destekleri için teşekkür eden Ferizli Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ise üniversite sınavında başarı gösteren gençlerle gurur duyduklarını belirtti.

Program, öğrencilere ve öğretmenlere protokol tarafından hediye takdimiyle sona erdi.

- Söğütlü'de İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Küçüklü İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Cevat Gün, ilçedeki okullarda eğitimin güzel bir şekilde yapılması için tüm imkanları kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ise yıllardır ilçedeki eğitimin yüksek düzeyde olması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye olarak eğitime her zaman destek vereceklerini kaydeden Özten, okullardan gelen talepleri imkanları dahilinde yerine getireceklerini belirtti.

Etkinlikte, Kaymakam Gün ve Belediye Başkanı Özten, öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.