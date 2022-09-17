Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hamza Şık (46) idaresindeki 54 PK 398 plakalı traktör, Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 70 metrelik şarampole devrildi.

Şık'ın cansız bedeni, kendisinden haber alamayan yakınlarınca bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Şık'ın cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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