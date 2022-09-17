Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Erasmus+ Gençlik Değişimi projesi kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler, Sakarya'da aldıkları eğitimlerin ardından ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye, İspanya, Estonya, Yunanistan, Romanya'nın ortaklığıyla gençlerin afet ve acil durumlara hazır hale gelmesi için Sapanca'daki İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'de 8 günlük eğitim programı düzenlendi.

Projesi kapsamında 35 yabancı öğrenci, eğitim ve tatbikattan geçirilerek olası afet durumlarda göreve hazır hale geliyor.

Deprem gibi doğal afetlerin zararlarının en aza indirgenmesi hedeflenen projeyle gençlerin acil müdahale ve ilk yardım konularında üst düzey bilgilere sahip olmaları ve bunları diğer bireylere aktarmaları da hedefleniyor.

- "Bizim oradaki AFAD gönüllümüz olacaklar"

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, Avrupa Sivil Koruma Programının Türkiye ayağının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) oluğunu söyledi.

Bu kapsamda farklı ülkelerle iş birliği geliştirmek için Erasmus programı çerçevesinde Müdürlük olarak bunun alt başlığı olan Gençlik Değişimi projesini hazırladıklarını belirten Kaşkaş, "Projemiz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul gördü ve desteklendi. Dolayısıyla bunu uygulamak için 4 ülkede bu işle ilgilenen kuruluşlarla diyaloğa geçtik ve İspanya, Romanya, Yunanistan ve Estonya ve Türkiye'den 7'şer kişi olmak üzere toplam 35 kişiyi bu kapsamda Sakarya AFAD olarak ilimize getirdik." diye konuştu.

Katılımcılara afet farkındalık, ilk yardım, hafif arama kurtarma ve belirli değerler eğitimi verdiklerini anlatan Kaşkaş, şöyle devam etti:

"Afet evrensel olduğu için proje kapsamında bu ülkelerle iş birliği gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir ülkedeki afete gidildiğinde değişik ülkelerden gelen ekiplerle arama kurtarma yapmış olacağız. Aynı dili konuşmuş olacağız. Onun için bu eğitimleri almaları çok önemli. Gelen kişiler İspanya, Romanya ve Yunanistan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri. Estonya'dan gelen ekip de denizcilik okulu öğrencileri. Ülkelerinde burada aldıkları eğitimi yaygınlaştırıp geliştirecekler, yani bizim oradaki AFAD gönüllümüz olacaklar. AFAD Başkanlığımızın ülke çapında AFAD Gönüllüsü projesi var. Bunu proje vesilesiyle aynı zamanda dünyaya da yaymış olacağız. Kendilerine burada gönüllü yelekleri, afet ve acil durum çantası verdik. Gittiklerinde evlerinde, iş yerlerinde afetlere karşı önlem almalarını, yaptıkları faaliyetlerin videolarını istedik. Bu kapsamda çalışma yapıyoruz."

- "Bu tip projelere yine Türkiye'de katılmak istiyorum"

Romanya'dan gelen Macovei Alexandru da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Romanya'dan başvurmak istedim çünkü AFAD'ın ne kadar harika olduğunu biliyordum. Birçok yeni arkadaşım oldu, geldiğim için çok memnunum." dedi.

İlk yardımda neler yapılması gerektiğini öğrendiklerini aktaran Alexandru, arama kurtarma çalışmalarında yapılması gerekenler hakkında da bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

"Yüksek binadan inme" aktivitesi gerçekleştirildiğini dile getiren Alexandru, "Çok keyifliydi ve çok heyecanlandım. Umarım gelecekte de bunu daha detaylı öğrenip daha iyi bir şekilde yapabilirim. Bu tip projelere yine Türkiye'de katılmak istiyorum. Kendi ülkemde de zaten gönüllüyüm." ifadesini kullandı.

- "Eğitimleri çok kıymetli buluyorum"

İspanya'dan gelen Silvia Cabrera Fernandez de doğal afetlerle ilgili neler yapabileceğini öğrendiklerini aktararak, "Burada geçirdiğim vakitten gayet memnunum. Kendi ülkemde de afetler adına yapılan gönüllülük projelerine katılabilirim çünkü bunun hayatımızın vazgeçilmez parçası olduğunu düşünüyorum. Herkesin de görevi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan gelen Martha Romanidou, "AFAD harika bir organizasyon ve bizimle çok güzel ilgilendiler. Burada bize öğrettikleri şeyler çok değerli. Bu nedenle buradaki eğitimleri çok kıymetli buluyorum." dedi.



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