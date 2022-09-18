Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" heyecanı

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SAKARYA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da başladı.

Sakarya'da sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava geç kalan bazı adaylar ise motosikletli trafik polislerince KPSS'ye girecekleri okullara yetiştirildi.

Bazı vatandaşlar da sınava giren yakınlarını okul önünde bekledi.

- Karabük

Karabük'te de üniversitede sınava giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Bazı adaylar polis ve güvenlik ekiplerince sınava yetiştirildi.

Kimliğini unutan bir adaya, üniversitenin güvenlik görevlisi yardımcı oldu. Aday, görevlinin cep telefonuyla ailesini aradı.

Bazı adayların da sınava yetişebilmek için koştuğu görüldü.



Ayağı alçıda olan bir aday ise okul giriş kapısına kadar otomobille götürüldü.

Yakınları sınava giren bazı vatandaşlar üniversite önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Düzce'de ise bazı adaylar sınava son anda yetişirken, geç kalan bir aday salona alınmadı.

Kocaeli, Bolu ve Bartın'da da oturum başladı.

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