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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

AA

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, şanlı tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ile gazilik unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin, kahramanlıkları ve vatanseverlikleriyle övündükleri kahraman gazilere vefa duygularını ifade etmenin en önemli zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

Aziz yurdun her karış toprağında terlerini ve kanlarını akıtmış, en zor şartlar altında dahi vatanına, bayrağına sahip çıkmış gazilerin, fedakarlıklarıyla nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu şanlı bir mazi armağan ettiğini belirten Kaldırım, "Onların cesaretleri ve eşsiz fedakarlıkları sayesinde ay yıldızlı al bayrağımız, yurdun her köşesinde ve semalarında gururla ve şerefle dalgalanmaktadır. Asırlardır özgür şekilde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, bütün kahramanlarımızın emanetidir. Onlar cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olarak milletimizin gönlünde daima var olmuştur, ebediyen de var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Kore'den Kıbrıs Barış Harekatı'na, dahili ve harici teröre karşı verilen kahramanca mücadelelerden 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesine kadar milletin ve devletin bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitleri sonsuz rahmet, kahraman gazileri minnetle andı, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

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