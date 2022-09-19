Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya’da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 11 UC 104 plakalı kamyon, 54 J 0170 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 KEE 75 ve 14 LF 947 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı.

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