Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği'nce çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

Vali Kaldırım, daha sonra gazi derneklerini ziyaret etti.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte Vali Cevdet Atay, tek tek selamlaştığı gazilerin gününü kutladı.

- Kocaeli

Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Seddar Yavuz, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

- Bartın

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Arslan ve protokol üyeleri, daha sonra Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

- Bolu

Anıt Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bolu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleri, daha sonra gazi derneklerini ziyaret etti.

- Karabük

Karabük'te Gaziler Günü programı, 5000 Evler Şehitliği ve Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kent Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Cantaş, gazilik unvanının Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan en büyük miras olduğunu belirterek, "Sizler, şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyoruz." dedi.

Törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri yer aldı.

Etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Cantaş, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve protokol üyelerine sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

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