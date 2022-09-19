Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği'nce çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.

Vali Kaldırım, daha sonra gazi derneklerini ziyaret etti.

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte Vali Cevdet Atay, tek tek selamlaştığı gazilerin gününü kutladı.

- Kocaeli

Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Seddar Yavuz, gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı.

- Bartın

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Vali Arslan ve protokol üyeleri, daha sonra Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

- Bolu

Anıt Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bolu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sami Yıldız, törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleri, daha sonra gazi derneklerini ziyaret etti.

- Karabük

Karabük'te Gaziler Günü programı, 5000 Evler Şehitliği ve Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kent Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Cantaş, gazilik unvanının Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan en büyük miras olduğunu belirterek, "Sizler, şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyoruz." dedi.

Törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri yer aldı.

Etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Cantaş, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve protokol üyelerine sergiyi gezdirerek fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...
Sakarya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü ...
Karadenizliler Serdivan'daki yayla şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Karadenizliler Serdivan'daki yayla şenliğinde buluştu
Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi
YEREL HABERLER Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" heyecanı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" ...
Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk ...
Ormanda uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ormanda uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alındı
Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak
YEREL HABERLER Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD ...
Sakarya'da motosikletli Yunus'un ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sakarya'da motosikletli Yunus'un ağır yaralandığı ...
Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.