Kaynarca'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli ve Kaynarca Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aziz Çelebi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler şiir seslendirdi.



Törende konuşan Çelebi, gaziliğin alınıp satılan veya devredilen bir unvan değil, ömür boyu taşınılacak değer olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Biz gaziler bu unvanı alırken, süngünün ucunda, merminin vızıltısında, bombanın dehşetinin içinde bulunduk. Sıkıntılı, korkulu günler geçirdik. 'Hep vatan.' dedik, yüksünmedik. Zaman zaman korku sardı çevremizi. Sonra vatan geldi aklımıza. Korkularımızı sildik. Acı çektik, vatanımız gözümüzün önüne geldi ve acılarımızı unuttuk. Sonunda gazamız mübarek oldu, uğrunda savaştığımız devlet, bizleri unvanların en asil ve en şereflisiyle onurlandırdı. Siz artık bir ulusal değersiniz, siz gazisiniz. Biz gaziler şimdi ulusal değer olmanın gururu içerisindeyiz. Onurlu ve gururluyuz. Tüm gaziler adına sevgi ve saygılarımızı sunarız."



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