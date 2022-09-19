Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söğütlü Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve Söğütlü Gaziler Derneği Başkanı Saadettin Ak tarafından çelenk koyuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından ilçe protokolü sohbet etti. Daha sonra ilçedeki bir restoranda ikramda bulunuldu.

Ferizli ilçesinde düzenlenen törene ise Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gaziler, ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



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