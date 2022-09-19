Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Orta Doğu Enstitüsü (ORMER) tarafından 26-30 Eylül'de akademisyen ve diplomatların katılımıyla "Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programı düzenlenecek.

ORMER'in, Sakarya Diplomasi Akademisi (SAD) kapsamında düzenleyeceği etkinliğe, alanında uzman akademisyenlerin yanında Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri ve Türk Dışişleri Bakanlığından temsilciler katılacak.

Programda çatışma-çözümü teorisi, uluslararası sistem, uluslararası organizasyonlar, savaşın politik-ekonomisi ve jeopolitiği, Türkiye'nin savaştaki pozisyonu ve barışın inşasındaki rolü gibi konular masaya yatırılacak.

İhtilafın çözümüne yönelik muhtemel yollar ve küresel çabalarla ilgili değerlendirme ve analizler sunacak uzmanlar, 5 gün boyunca çeşitli oturumlarda Ukrayna'da devam eden savaşın küresel ve bölgesel kritik dönemeçleri ile dünyanın takdirini kazanan Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri hakkında görüşlerini paylaşacak.

Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal İnat'ın yöneteceği oturumlarda, SAÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Tuncay Kardaş, Prof. Dr. Ali Balcı ve Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Kadıoğlu, Marmara Üniversitesinden Emel Parlar Dal, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Seçkin Köstem, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazan Erdağ sunum yapacak.

Akademisyenlerin yanı sıra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkelerinin savaşa bakışı, tutumu ve diplomatik çabasına dair görüşlerini aktaracak.

Ayrıca eski Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türk diplomasisine dair önemli tecrübelerini ve Rusya'nın Ukrayna ve çevre ülkelere yönelik dış politikasına dair izlenimlerini paylaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.