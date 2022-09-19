Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

AA

Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ruhsatsız silah alımı satımı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mollaköy Mahallesi'nde ikamet eden A.T'nin ruhsatsız silah alım satımı yaptığına ilişkin ihbarlar üzerine belirlenen adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 9x19 mm çapında 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.T'nin işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin barıştaki rolü konuşulacak
YEREL HABERLER Sakarya Diplomasi Akademisi'nde Ukrayna-Rusya savaşı ...
Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra özlem giderdi
YEREL HABERLER Bir asrı deviren asker arkadaşları, 70 yıl sonra ...
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SUBÜ'ye ziyaret
Kaynarca'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kaynarca'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Gaziler Günü ...
Sakarya'daki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya'daki zincirleme trafik kazası güvenlik ...
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...
Sakarya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan 19 Eylül Gaziler Günü ...
Karadenizliler Serdivan'daki yayla şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Karadenizliler Serdivan'daki yayla şenliğinde buluştu
Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi
YEREL HABERLER Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" heyecanı
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "KPSS Lisans" ...
Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk ...
Ormanda uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ormanda uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alındı
Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD gönüllüsü olacak
YEREL HABERLER Türkiye'de afet eğitimi alan gençler ülkelerinde AFAD ...
Sakarya'da motosikletli Yunus'un ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Sakarya'da motosikletli Yunus'un ağır yaralandığı ...
Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.