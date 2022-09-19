Arifiye'de ruhsatsız silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ruhsatsız silah alımı satımı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mollaköy Mahallesi'nde ikamet eden A.T'nin ruhsatsız silah alım satımı yaptığına ilişkin ihbarlar üzerine belirlenen adrese jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 9x19 mm çapında 2 tabanca, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.T'nin işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.