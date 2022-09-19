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SAKARYA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Al, SAÜ'de yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında Prof. Dr. Mandal'a bilgi verdi.

Mandal da verilen destekler için rektör Al'a teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Al, misafirine hediye takdim etti.





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