Kaynarca'da Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve aileleri programda buluştu.

Kaynarca Kaymakamlığınca gaziler onuruna verilen yemeğe, gaziler ve ailelerin yanı sıra Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, Kaynarca Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aziz Çelebi ve protokol üyeleri katıldı.

Programda, Karatekeli ve Kefli masaları dolaşarak gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi.





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