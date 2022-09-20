Taraklı'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Taraklı'dan Göynük istikametine giden R.B. idaresindeki 41 FH 390 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde karşı yönden gelen N.G. yönetimindeki 54 ADY 015 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.