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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya yarışını en iyi pozisyonda bitirme hedefinde:

AA

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya yarışını en iyi pozisyonda bitirme hedefinde:

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağını en iyi pozisyonda bitirmeyi hedefliyor.

Organizasyonun son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 23-25 Eylül'de İspanya'da yapılacak yarışın hazırlıklarını Kenan Sofuoğlu ile Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı pilotu Toprak, AA muhabirine, sezona çok güçlü başlayamadığını fakat sezon ortasından sonra her yarışın ardından daha da güçlendiğini anlattı.

Son yarışın ilk etabında takımla beraber yaptıkları hata nedeniyle düştüğünü, daha sonra piste dönerek yarışı 11. sırada bitirdiğini aktaran milli motosikletçi, 0 yerine 4-5 puan alarak bu yarışı bitirdiklerini anımsattı.

Sonraki iki yarışta hatasını düzelterek her ikisinde de birinci olduğunu aktaran Toprak, "İki birincilikle Türkiye'ye döndük. Şimdi Barcelona yarışımız var. Barcelona'da da elimizden geleni yapıp güzel başarılarla Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Barcelona bizim için biraz zor olacak çünkü uzun düzlüklerin olduğu bir pist. Elimizden geleni yapıp en iyi pozisyonda bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.


- "Şampiyonada birincilik için mücadele ediyoruz"


Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona lideriyle arasında 30 puan fark olduğuna işaret ederek, bunun çok büyük bir fark olmadığını, iyi puanlar alarak organizasyonu güzel sırada bitirmeye çalışacağını ifade etti.

Şampiyonluğa ulaştığı geçen yıl da sezonun ortasından sonra başarılı olduğunu anımsatan Toprak, "Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Son yarışımızı da kazandık. 5 yarışımız daha var. İnşallah aynı geçen seneki gibi güzel başarılar elde edip, güzel puanlar toplayıp şampiyonada birincilik için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi başlayamamamıza rağmen pes etmedik. Her yarış haftası elimizden geleni yapıp en iyi pozisyonlarda yarışı bitirmeye çalıştık. Her hafta onların da hatasıyla puan farkı hızlı şekilde kapanıyor. 5 yarışımız var. Birincilik ve ikincilik mücadelesiyle devam ediyoruz. İyi puanlar toplayabilirsek sene sonunda şampiyonayı birinci sırada bitirme durumu gözüküyor."

Pilotlar klasmanında puanını 302'ye çıkarıp şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile puan farkını 30'a indiren Toprak, ikinci sırada yer alırken, Jonathan Rea ise 285 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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