Sakarya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aykut Yiğit Ortaokulu'ndan 30 öğrenci, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Macera Park'ta düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdi.
Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda bisiklet kullanan öğrenciler, eğitmenlerden güvenli sürüş eğitimi aldı.
Macera Park'ta yaşayarak öğrenme vizyonuyla gerçekleştirilen programda doğayla buluşan öğrenciler tırmanış, serbest düşüş, zipline ve ip parkurlarında heyecanlı anlar yaşadı.
Etkinliklerde, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.