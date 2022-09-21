Söğütlü protokolü, üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde protokol üyeleri, ilçeden üniversitelere yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

Poyrazlar Tabiat Parkı'nda Kaymakam Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, belediye başkan yardımcıları Adem Fidan ve Murat Tınaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı ve okul müdürlerinin de katıldığı programda, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri konuşuldu.

Kaymakam Gün, burada yaptığı konuşmada, geçmişte kendisini de üniversiteyi kazanma heyecanını yaşadığını anlatarak, "Hedefleriniz olmalı, sizlerin geleceği için zor şartlar altında çalışan ailenizi düşünün. Derslerinize çalışın ve hayırlısıyla üniversitenizi bitirin. İlçenizi de unutmayın, aldığınız eğitim sayesinde edindiğiniz imkanlarla hizmet etmeye çalışın." ifadesini kullandı.

Özten de ilçeden çıkan öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında yapacağı çalışmaların kendilerini her zaman gururlandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarılarınızı arkanızdan gelecek kardeşlerinize örnek olacaktır. Telefonum sizlere 24 saat açıktır, herhangi bir sıkıntınızda arayın. Sizler ilçemizin geleceğisiniz. Hakim, savcı, doktor, akademisyen ve bürokrat olmak için mücadelenizi yapın. Sizlere her zaman katkı yapmaya hazırız. Yolunuz açık olsun."



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