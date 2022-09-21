Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toyota ve SATSO arasında iş birliği protokolü imzalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) arasında da mesleki eğitim ve sektör iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. ile Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi arasında makine teknolojisi, metal teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarında çalışanların mesleki eğitimlerine katkı sağlamak ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sonucunda İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdürü Cengiz Gediksiz, iş birliği protokolüne imza attı.

Savaşçı, imza töreni sonrası yaptığı konuşmada, Sakarya'da Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt olan öğrenci sayısının günden güne artarak, hem nicelik hem de nitelik olarak istenen hedeflere ulaşılacağını ve nitelikli istihdamın önemli gelişme kaydedeceğini belirtti.



Toyota yetkilileri de ileriki süreçte protokol kapsamının genişletilerek eğitime verecekleri desteğin artırılması yönünde çalışmaların yapılacağını ifade etti.



- Mesleki eğitim ve sektör iş birliği güçlendiriliyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile SATSO arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yoluyla güçlendirilmesi; sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün "Okul-Sanayi İş Birliği Sakarya Modeli" ile en üst düzeyde sağlanmasına ilişkin iş birliği protokolü imza altına alındı.

Protokol imza töreninde konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, protokolün işletmeler ile meslek okullarını daha fazla bir araya getireceğini bildirdi.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim hareketliliği olacağını belirten Altuğ, protokol kapsamında SATSO bünyesinde açılan mesleki eğitim bürosunun meslek komiteleri ve sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vereceğine inandıklarını ifade etti.

Savaşçı da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki değişiklikler sayesinde mesleki eğitim merkezlerinde büyük bir ivme kazanıldığını vurguladı.

Sektörel iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Savaşçı, özellikle SATSO bünyesinde açılan mesleki eğitim irtibat bürosunun sektör ile okulların daha hızlı iletişim içerisinde olacağını kaydetti.



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