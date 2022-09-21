Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Sarıbıyık, Büyükşehir Belediyesi ile olan birçok ortak çalışmaya yenilerini eklemeye devam edeceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin tarım alanında dikkat çeken çalışmaları var. Ziraat Fakültemiz de bu anlamda ciddi işler yürütüyor. Katkı sağlayabileceğimiz birçok alan olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce de rektör olarak göreve yeniden atanan Sarıbıyık'ı tebrik etti.

Sakarya'nın gelişmesi için bilimden fazlasıyla yararlanılması gerektiğini ifade eden Yüce, "Ortak projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya'mızın daha güçlü yarınlara hazırlanmasında ortak aklı önceliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte üniversitelerimizle projeler geliştirmeye, öğrencilerimizle yeni projelerde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Başlayan bu yeni dönemde muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

- Büyükşehir bisiklet sporcusu, Erciyes'te şampiyonluğa pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Furkan Akçam, milli takım adına yarıştığı Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nda birincilik ve ikincilik elde etti.



Akçam, Erciyes Dağı'nda düzenlenen yarışların her iki gününde de podyuma çıktı. Şampiyonanın ilk gününde podyuma birinci olarak çıkan Akçam, yarışların ikinci gününde ikincilik kazandı.

Hem kulübü hem de şehri en iyi şekilde temsil ettiği için mutluluk duyduğunu aktaran Akçam, "Oldukça önemli rakiplere ve zorlu etaplara karşı yarışarak bu başarıyı elde ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek yeni şampiyonluklara pedal çevireceğiz." ifadelerini kullandı.



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