Eğitim-Bir-Sen'den Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına açıklama

SAKARYA (AA) - Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Ferizli'de sürücü kursu sınav komisyonu üyesini darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Ferizli Kaymakamlığı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Mengen, 17 Eylül'de Ferizli'de eğitim çalışanlarını derinden üzen şiddete şahit olduklarını dile getirerek, "Ferizli de bir sürücü kursu sahibinin ve usta öğretici oğlunun, sınav komisyonunda görev yapan arkadaşımızı darbetmesi tam anlamıyla eşkıyalıktır. Eğitim çalışanları olarak yetkililerden sesimize kulak vermelerini, toplumumuzda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir kanun maddesinin Öğretmenlik Meslek Kanununda mutlaka olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı

Şiddetin asla kabul edilemeyeceğini, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının üstünün kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Mengen, "Bu olaylar sadece idari ve adli soruşturmalarla geçiştirilmemeli, yaptırımlar para cezasından ibaret kalmamalıdır. Eğitim çalışanlarına dönük şiddetin soruşturulması ciddiyetle yapılmalı, cezalar da sosyal sonuçları da ağır olmalıdır." diye konuştu.



Mengen, Eğitim-Bir-Sen olarak bu olayın son olmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı ve bu olayın hem hukuksal hem de idari olarak takipçisi olacağımızı beyan ederiz." dedi.

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