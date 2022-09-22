Sakarya'da 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak santralde ilk panel kuruldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 4 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı güneş enerjisi santrali projesinde ilk panelin kurulumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) yürütülen Karaman Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) çalışmalar sürüyor.



Yaklaşık 55 bin metrekarelik alanda 14 bin panelle üretim sağlanacak projenin ilk paneline Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce imza attı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Sakarya'nın kendi enerjisini kendisinin üretmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Her geçen gün değeri artan yenilenebilir enerji kaynağını kente kazandırmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Yüce, "Attığım imzayla Sakarya'nın enerji geleceğinde önemli bir yere sahip olacağız. Güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde SASKİ'ye bağlı tesislerde kendi enerjimizi kullanarak maliyetleri düşüreceğiz. Böylelikle düşen maliyetler sayesinde şehrimiz için yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz. Aynı zamanda genişletmeyi hedeflediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarımızla üreten şehir Sakarya'nın enerji geleceğini garanti altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Yüce, çalışmaların her aşamasını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Karaman GES projesini yakın zamanda hayata geçirerek enerji üretimine başlayacaklarını kaydetti.

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