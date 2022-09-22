İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'nın okul ziyaretleri sürüyor

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SAKARYA (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı okul ziyaretlerine Geyve'de devam etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Geyve Şehit Recep Demir İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Savaşçı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başarılı geçmesini dileyen Savaşçı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların bu eğitim öğretim yılında da devam edeceğini belirtti.

Valilik himayesinde sürdürülen Nehir Projesi kapsamında 8. sınıf öğrencileri için izleme sınavlarının gerçekleştirileceğini kaydeden Savaşçı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarıyla bu yıl ilk defa 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yardımcı kaynak kitapların da öğrencilerin sıralarında yer aldığını ifade etti.



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