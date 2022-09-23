Sakarya'da sahtecilik ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen sahte alkol, kaçak tütün ve sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında Adapazarı, Söğütlü ve Geyve ilçelerinde sahte içki, para ve kaçak tütün operasyonu düzenlendi.

Aramalarda 150 bin 600 boş makaron, 4 bin 800 dolu makaron, 70 kilogram açık tütün mamulü, 10 şişe sahte içki, 5 litrelik bidonda sahte içki, alkol yapımında kullanılan aroma, 39 adet sahte 100 lira, 139 adet sahte 50 lira, 5 adet sahte 10 lira, 1 ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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