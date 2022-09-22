Sakarya'da trafik kazasında ölen genç kadın defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zümrüt Bayram Gül'ün (24) cenazesi toprağa verildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Gül'ün cenazesi, Serdivan ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Yazlık Orta Mahalle Camisi'ne getirildi.

Burada Gül'ün yakınları, taziyeleri kabul etti.

Gül'ün cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Yazlık Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışmış, sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Gül'ün, geçen yıl temmuz ayında evlendiği ve 3 gün sonra doğum gününün olduğu öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.